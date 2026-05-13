DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rheinmetall Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Rheinmetall-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Rheinmetall am 12.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 11,50 EUR vereinbart. Damit wurde die Rheinmetall-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 41,98 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung von Rheinmetall beläuft sich auf 369,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 48,79 Prozent.

Rheinmetall-Auszahlungsrendite

Zum XETRA-Schluss ging das Rheinmetall-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1 162,00 EUR aus dem Handel. Am 13.05.2026 wird das Rheinmetall-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Rheinmetall-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Rheinmetall weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Rheinmetall via XETRA 1 282,02 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 1 294,30 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Airbus SE) erweist sich Rheinmetall im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Zwar fällt die Ausschüttung von Rheinmetall mit 369,00 Mio. EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Airbus SE mit 3,20 Prozent vorn.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Rheinmetall

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 15,14 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1,28 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Rheinmetall

Die Dividenden-Aktie Rheinmetall gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 55,180 Mrd. EUR wert. Das Rheinmetall-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 101,47. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Rheinmetall auf 9,935 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 15,38 EUR aus.

Redaktion finanzen.at