Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lukrativer Rheinmetall-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingefahren
Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 68,04 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,470 Rheinmetall-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 734,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 079,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 979,51 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 33,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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