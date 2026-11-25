So viel hätten Anleger mit einem frühen Rheinmetall-Investment verdienen können.

Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 68,04 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,470 Rheinmetall-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 734,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 079,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 979,51 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 33,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at