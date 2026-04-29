Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Hochrechnung
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29.04.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rheinmetall-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 265,50 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,377 Rheinmetall-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 1 343,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 505,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 405,91 Prozent.
Am Markt war Rheinmetall jüngst 62,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com