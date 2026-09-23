Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Anlage im Blick
|
23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rheinmetall-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,50 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 1,212 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 991,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 201,70 EUR wert. Mit einer Performance von +1 101,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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