Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lohnende Rheinmetall-Anlage?
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28.10.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag bei 62,99 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 158,755 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 025,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162 755,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1 527,56 Prozent vermehrt.
Rheinmetall erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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