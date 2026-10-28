DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rheinmetall-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag bei 62,99 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 158,755 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 025,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162 755,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1 527,56 Prozent vermehrt.

Rheinmetall erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at