DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Rheinmetall-Aktie letztlich bei 86,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 1,157 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 483,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 558,64 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +458,64 Prozent.

Der Marktwert von Rheinmetall betrug jüngst 21,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at