DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 03.07.2019 wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,928 Rheinmetall-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2024 gerechnet (481,80 EUR), wäre die Investition nun 447,15 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +347,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 20,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at