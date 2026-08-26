DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rheinmetall-Aktie Investoren gebracht.

Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,74 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 120,861 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 1 118,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 146,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 251,46 Prozent.

Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at