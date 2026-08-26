Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Performance im Blick
|
26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,74 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 120,861 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 1 118,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 146,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 251,46 Prozent.
Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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