Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lukrativer Rheinmetall-Einstieg?
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rheinmetall-Papier an diesem Tag 614,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 16,271 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (1 561,00 EUR), wäre die Investition nun 25 398,63 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 153,99 Prozent gleich.
Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 70,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
