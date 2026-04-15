Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Investment
|
15.04.2026 10:04:18
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,782 Rheinmetall-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 974,87 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 14.04.2026 auf 1 486,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2 097,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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