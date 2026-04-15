DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rheinmetall-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,782 Rheinmetall-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 974,87 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 14.04.2026 auf 1 486,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2 097,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at