Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rentable Rheinmetall-Investition?
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor einem Jahr gekostet
Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 828,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,470 Anteilen. Die gehaltenen Rheinmetall-Aktien wären am 14.07.2026 5 360,50 EUR wert, da der Schlussstand 979,90 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 360,50 EUR, was einer negativen Performance von 46,39 Prozent entspricht.
Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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