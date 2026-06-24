Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Investition im Blick 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rheinmetall-Investment gewesen.

Am 24.06.2023 wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rheinmetall-Papier letztlich bei 255,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,078 Rheinmetall-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 1 166,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 588,12 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 355,88 Prozent.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 55,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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