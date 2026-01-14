Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Investition
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,125 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 1 904,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 141,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2 041,73 Prozent gestiegen.
Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
