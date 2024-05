DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Rheinmetall-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Rheinmetall am 14.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 5,70 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 32,56 Prozent an.

Rheinmetall- Ausschüttungsrendite im Blick

Der Rheinmetall-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 521,60 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Rheinmetall, demnach wird der Rheinmetall-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Rheinmetall weist für 2023 eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,31 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Rheinmetall-Aktienkurs via XETRA 506,51 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 516,13 Prozent besser entwickelt als der Rheinmetall-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Airbus SE (ex EADS)) erweist sich Rheinmetall 2023 als Top-Dividenden-Aktie. Auch bei der Dividendenrendite liegt die Rheinmetall-Aktie vorn. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Airbus SE (ex EADS) mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 1,80 EUR und einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent.

Dividendenerwartung von Rheinmetall

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 7,84 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,50 Prozent sinken.

Rheinmetall-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Rheinmetall steht aktuell bei 23,280 Mrd. EUR. Rheinmetall verfügt über ein KGV von aktuell 23,29. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Rheinmetall einen Umsatz von 7,176 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 12,32 EUR.

Redaktion finanzen.at