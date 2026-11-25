RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Frühes Investment
|
25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren
Die RWE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RWE-Papier an diesem Tag 11,77 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RWE-Aktie investiert, befänden sich nun 84,962 RWE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen RWE-Anteile wären am 24.11.2026 4 839,42 EUR wert, da der Schlussstand 56,96 EUR betrug. Mit einer Performance von +383,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 44,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
|
25.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.11.26
|RWE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
|
23.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 67 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu RWE AG St.
|23.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56,14
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.