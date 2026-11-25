Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie gebracht.

Die RWE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RWE-Papier an diesem Tag 11,77 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RWE-Aktie investiert, befänden sich nun 84,962 RWE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen RWE-Anteile wären am 24.11.2026 4 839,42 EUR wert, da der Schlussstand 56,96 EUR betrug. Mit einer Performance von +383,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 44,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at