RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in RWE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 40,48 EUR. Bei einem RWE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,704 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 54,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,58 Prozent zugenommen.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 38,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten