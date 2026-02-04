RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Langfristige Investition
|
04.02.2026 10:04:58
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 40,48 EUR. Bei einem RWE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,704 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 54,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 345,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,58 Prozent zugenommen.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 38,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
