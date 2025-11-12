DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in RWE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem RWE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,78 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 251,383 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 794,37 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 11.11.2025 auf 42,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,94 Prozent gesteigert.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at