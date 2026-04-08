RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lukratives RWE-Investment?
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08.04.2026 10:03:55
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,61 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,893 RWE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 695,46 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 07.04.2026 auf 58,68 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 695,46 EUR, was einer positiven Performance von 69,55 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 43,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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