So viel hätten Anleger mit einem frühen RWE-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das RWE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,993 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,70 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 17.11.2026 auf 57,70 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 72,70 Prozent.

Insgesamt war RWE zuletzt 46,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at