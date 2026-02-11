DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in RWE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

RWE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 34,10 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 293,255 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 53,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 689,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,89 Prozent.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 38,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at