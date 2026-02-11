RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RWE-Anlage im Blick 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in RWE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

RWE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 34,10 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 293,255 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 53,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 689,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,89 Prozent.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 38,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten