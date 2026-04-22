DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in RWE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.04.2025 wurde die RWE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RWE-Papier an diesem Tag 34,14 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RWE-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,929 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 58,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,65 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 70,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 42,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at