RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lohnender RWE-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem RWE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,47 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 281,928 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,96 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 494,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,95 Prozent angewachsen.
Alle RWE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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