DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in RWE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 32,72 EUR. Bei einem RWE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,056 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.03.2026 165,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,22 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65,71 Prozent.

Der Marktwert von RWE betrug jüngst 39,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at