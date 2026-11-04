RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Performance im Blick
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die RWE-Anteile bei 42,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das RWE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,552 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 338,67 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 03.11.2026 auf 56,84 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,87 Prozent.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 44,08 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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