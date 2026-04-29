RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Frühe Anlage
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29.04.2026 10:03:44
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades RWE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 42,55 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 23,502 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 446,30 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 28.04.2026 auf 61,54 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,63 Prozent.
Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 45,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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