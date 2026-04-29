RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 29.04.2026 10:03:44

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades RWE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 42,55 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 23,502 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 446,30 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 28.04.2026 auf 61,54 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 45,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten