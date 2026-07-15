RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Anlage im Blick
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die RWE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,37 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,750 RWE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 57,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,93 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,93 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 43,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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