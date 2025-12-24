RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Profitables RWE-Investment?
|
24.12.2025 10:03:46
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.12.2015 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,99 EUR. Bei einem RWE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 834,376 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 363,37 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 23.12.2025 auf 44,78 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 273,63 Prozent zugenommen.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 32,06 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|16.12.25
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|44,62
|1,34%