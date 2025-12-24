RWE Aktie

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitables RWE-Investment? 24.12.2025 10:03:46

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.12.2015 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,99 EUR. Bei einem RWE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 834,376 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 363,37 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 23.12.2025 auf 44,78 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 273,63 Prozent zugenommen.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 32,06 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
RWE AG St. 44,62 1,34%

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

