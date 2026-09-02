RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Langfristige Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2016 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,03 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in RWE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,534 RWE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 897,54 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 01.09.2026 auf 58,58 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 289,75 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 45,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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