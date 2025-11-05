DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RWE-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RWE-Anteile betrug an diesem Tag 30,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,916 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 397,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent gesteigert.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at