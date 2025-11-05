RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Investition
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das RWE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RWE-Anteile betrug an diesem Tag 30,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,916 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 397,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent gesteigert.
RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|42,94
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.