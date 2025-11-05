RWE Aktie

RWE-Investition 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RWE-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RWE-Anteile betrug an diesem Tag 30,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,916 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 397,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent gesteigert.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
