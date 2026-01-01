SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Investition?
|
01.01.2026 10:03:37
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht
Am 01.01.2016 wurde das SAP SE-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 73,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SAP SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,363 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 208,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 183,93 Prozent zugenommen.
SAP SE wurde am Markt mit 237,23 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|209,10
|0,22%