DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2016 wurde das SAP SE-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 73,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SAP SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,363 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 208,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 183,93 Prozent zugenommen.

SAP SE wurde am Markt mit 237,23 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at