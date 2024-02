DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 01.02.2014 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 56,66 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das SAP SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,649 SAP SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.01.2024 2 837,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 160,80 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 183,80 Prozent.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 189,98 Mrd. Euro gelistet. Der SAP SE-Börsengang fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at