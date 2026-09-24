DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAP SE-Papier 125,06 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 79,962 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 14 909,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 186,46 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 49,10 Prozent vermehrt.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 210,43 Mrd. Euro gelistet. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at