SAP SE-Investment im Blick 12.03.2026 10:03:19

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SAP SE-Aktie 110,48 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in SAP SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,051 SAP SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 497,47 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 11.03.2026 auf 165,44 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 497,47 EUR, was einer positiven Performance von 49,75 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 193,16 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SAP AG / Wolfram Scheible

11.03.26 SAP Buy UBS AG
05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
