SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lohnender SAP SE-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren
Das SAP SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das SAP SE-Papier bei 126,16 EUR. Bei einem SAP SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,926 SAP SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 180,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 426,92 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,69 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SAP SE bezifferte sich zuletzt auf 214,06 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie ging am 13.09.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers belief sich damals auf 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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