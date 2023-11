DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

Am 02.11.2018 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SAP SE-Anteile bei 94,39 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,594 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SAP SE-Papiere wären am 01.11.2023 1 354,17 EUR wert, da der Schlussstand 127,82 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,42 Prozent.

Insgesamt war SAP SE zuletzt 148,25 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der erste festgestellte Kurs eines SAP SE-Anteils lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at