DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SAP SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 108,66 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 9,203 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2024 auf 187,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 729,98 EUR wert. Damit wäre die Investition 73,00 Prozent mehr wert.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 216,27 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at