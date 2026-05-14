DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAP SE gewesen.

SAP SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug an diesem Tag 114,04 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,769 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 136,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 194,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,48 Prozent.

Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 166,26 Mrd. Euro beziffert. Am 13.09.2000 wagte die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein SAP SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at