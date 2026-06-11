SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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SAP SE-Performance im Blick 11.06.2026 10:03:36

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug an diesem Tag 118,34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84,502 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SAP SE-Aktien wären am 10.06.2026 12 649,99 EUR wert, da der Schlussstand 149,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 180,62 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SAP AG / Wolfram Scheible

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