DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 110,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,367 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 181,64 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 07.02.2024 auf 168,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,82 Prozent angezogen.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des SAP SE-Papiers lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

