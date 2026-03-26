SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Investition im Blick
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26.03.2026 10:03:29
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 70,84 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,412 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2026 207,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 146,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,37 Prozent angewachsen.
SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 171,51 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der SAP SE-Papiere fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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