SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lohnender SAP SE-Einstieg?
|
15.01.2026 10:03:27
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 107,64 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,902 SAP SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SAP SE-Aktie auf 206,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 147,16 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91,47 Prozent erhöht.
Am Markt war SAP SE jüngst 243,03 Mrd. Euro wert. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die SAP SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58