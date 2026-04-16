DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Diesen Tag beendete das SAP SE-Papier bei 116,22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,860 SAP SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 146,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE bezifferte sich zuletzt auf 167,50 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at