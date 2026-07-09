DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 124,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SAP SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,802 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.07.2026 110,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 137,96 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,62 Prozent erhöht.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 168,01 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at