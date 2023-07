DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe SAP SE-Investition eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 55,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,944 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 296,79 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 19.07.2023 auf 128,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +129,68 Prozent.

Insgesamt war SAP SE zuletzt 149,65 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Das SAP SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at