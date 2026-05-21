DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2016 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,009 SAP SE-Papiere. Die gehaltenen SAP SE-Anteile wären am 20.05.2026 22 093,89 EUR wert, da der Schlussstand 153,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,94 Prozent gesteigert.

SAP SE wurde am Markt mit 182,98 Mrd. Euro bewertet. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der SAP SE-Anteilsschein bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at