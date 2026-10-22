DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SAP SE-Anteile letztlich bei 123,92 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die SAP SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,807 SAP SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,37 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 21.10.2026 auf 208,65 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,37 Prozent zugenommen.

Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 232,63 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des SAP SE-Papiers fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at