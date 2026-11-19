SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2026 10:03:23
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.11.2023 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 137,22 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 7,288 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 1 413,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 193,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 41,32 Prozent vermehrt.
Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 227,49 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|185,30
|-3,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.