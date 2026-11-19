Am 19.11.2023 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 137,22 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 7,288 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 1 413,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 193,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 41,32 Prozent vermehrt.

Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 227,49 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SAP SE-Anteils bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at