DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAP SE-Papier 124,36 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,041 SAP SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 155,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 253,94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,39 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SAP SE eine Marktkapitalisierung von 190,15 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at