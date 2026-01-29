SAP Aktie

Lukrative SAP SE-Investition? 29.01.2026 10:03:56

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SAP SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAP SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der SAP SE-Aktie betrug an diesem Tag 73,19 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 13,663 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 679,87 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 28.01.2026 auf 196,14 EUR belief. Mit einer Performance von +167,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 222,64 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

