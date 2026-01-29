SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Investition?
|
29.01.2026 10:03:56
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAP SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der SAP SE-Aktie betrug an diesem Tag 73,19 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 13,663 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 679,87 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 28.01.2026 auf 196,14 EUR belief. Mit einer Performance von +167,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 222,64 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:59
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)