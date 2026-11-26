SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Performance im Blick
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26.11.2026 10:03:22
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 5 Jahren verdient
Am 26.11.2021 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,22 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 86,790 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 474,57 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 25.11.2026 auf 189,82 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 474,57 EUR entspricht einer Performance von +64,75 Prozent.
Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 214,60 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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