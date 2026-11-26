Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2021 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,22 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 86,790 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 474,57 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 25.11.2026 auf 189,82 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 474,57 EUR entspricht einer Performance von +64,75 Prozent.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 214,60 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at